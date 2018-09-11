Минтруд РФ обновил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий

Вакансия ассистента режиссера с зарплатой 0,5 млн рублей стала самой высокооплачиваемой из тех, что были заявлены в службы занятости.

Второе месте в рейтинге Минтруда РФ заняла ставка начальника цеха нефтегазовой промышленности (430 тыс. рублей в месяц). Тройку лидеров замыкает вакансия коммерческого директора на производстве строительных материалов (360 тыс. рублей), пишут «Известия».

В топ-10 рейтинга минтруда также вошли следующие вакансии: командир воздушного судна (330 тыс. рублей), главный инженер в сфере электроэнергетики (320 тыс. рублей), директор леспромхоза (300 тыс. рублей), директор гостиницы (290 тыс. рублей), начальник отдела охраны труда и техники безопасности в сфере золотодобывающей промышленности (280 тыс. рублей), начальник управления по организации буровых работ (260 тыс. рублей), шеф-повар (230 тыс. рублей).



Секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков считает, что рейтинг вряд ли отражает реальную ситуацию на рынке труда. По его мнению, речь идет об уникальных специалистах, которые достаточно быстро находятся, если топ так кардинально обновляется.

Ранее татарстанский рынок труда вошел в топ-5 среди регионов России. В исследовании учитывались зарплата, условия труда, время поиска работы, уровень безработицы.