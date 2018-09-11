«Агидель» вновь сильнее «Торнадо» — 4:1

Уфимская женская команда «Агидель» провела свой второй домашний матч против подмосковного «Торнадо» в рамках чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19. Как и в первом поединке хозяйки арены и действующие чемпионки победили, но на этот раз с более крупным счетом.

Поединок закончился с результатом 4:1 в пользу уфимской команды. Решающим стал второй период, когда в ворота «Торнадо» влетело сразу четыре шайбы. Дублем отметилась Ольга Сосина, по разу отличились Полина Лучникова и Алена Зубкова. В составе гостей отличилась Мария Александрова.

12 сентября соперницы сыграют третий матч в Уфе.