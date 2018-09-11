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Сегодня в Удмуртии запрещена продажа алкоголя

10:16, 11.09.2018
Сегодня в Удмуртии запрещена продажа алкоголя
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Торговля алкоголем запрещена в Удмуртии сегодня. 11 сентября в России отмечается День трезвости. В прошлом году Госсовет республики принял решение ввести запрет на продажу алкоголя в этот день. С такой инициативой вышел молодежный парламент республики.

Продажа алкоголя в Удмуртии также запрещена в день последних звонков в школах 25 мая, в День защиты детей 1 июня и в День знаний 1 сентября.

За продажу алкоголя грозит административная ответственность. При этом на продажу спиртного в кафе, барах и ресторанах при потреблении в заведении это не распространяется.

Общество Удмуртия
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