Сегодня в Удмуртии запрещена продажа алкоголя

Торговля алкоголем запрещена в Удмуртии сегодня. 11 сентября в России отмечается День трезвости. В прошлом году Госсовет республики принял решение ввести запрет на продажу алкоголя в этот день. С такой инициативой вышел молодежный парламент республики.

Продажа алкоголя в Удмуртии также запрещена в день последних звонков в школах 25 мая, в День защиты детей 1 июня и в День знаний 1 сентября.

За продажу алкоголя грозит административная ответственность. При этом на продажу спиртного в кафе, барах и ресторанах при потреблении в заведении это не распространяется.