Компания из Татарстана будет собирать в ЕАО детали для автобусов

Татарстанское ООО «ТЭСК» в рамах Восточного экономического форума — 2018 во Владивостоке подписало соглашение с Еврейской автономной областью. Компания будет собирать там некоторые части газомоторных автобусов.

Предполагается, что это даст Еврейской автономной области новые рабочие места. В дальнейшем эти части будут поставляться на сборку в Кузбасс, передает «РИА Биробиджан».

Общий объем инвестиций составит свыше 1,5 млрд рублей. Помимо самой сборки частей для авто в ЕАО разместят распределительный узел по транзиту и перегрузке запчастей Yutong, сообщает ТАСС.



Подписи под соглашением поставили губернатор ЕАО Александр Левинталь, врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, председатель совета директоров компаний «ТЭСК» и «Кузбассавто» Шамиль Мингазов, директор компании «АИВ-недвижимость» Альберт Зарипов и гендиректор Инвестиционного агентства ЕАО Михаил Юркин.



Напомним, ВЭФ-2018 открылся сегодня. Ожидается, что за три дня будет заключено соглашений на рекордную сумму — 3,5 трлн рублей.