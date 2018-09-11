Экс-глава «Восточного» Дмитрий Левин станет топ-менеджером «Открытия» — СМИ

Экс-глава банка «Восточный» Дмитрий Левин станет топ-менеджером в команде председателя правления «Открытия» Михаила Задорнова. Левин будет курировать финансовый блок.

«Михаил Задорнов хорошо знаком с Дмитрием Левиным, высоко ценит его деловые качества»,— цитирует источника «Коммерсантъ».



Напомним, 3 сентября Дмитрий Левин, который возглавлял банк с конца 2017 года, ушел с поста. На его место врио был назначен Вячеслав Арутюнян. Предполагается, что причиной кадровых перестановок стал конфликт акционеров банка.