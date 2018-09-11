Филиал Сбербанка в Татарстане потратит почти 1,5 миллиона рублей на чистку ковров

«Банк Татарстан» Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» выделит 1,43 млн рублей на чистку ковров в отделении банков в восьми городах Татарстана с 1 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года.



Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, замену и чистку ковров необходимо производить с периодичностью от одного до пяти раз в неделю в 128 отделениях банка в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме, Лениногорске и Чистополе.

Речь идет об услугах по «замене, стирке и доставке грязезащитных ковровых покрытий». Дата окончания заявок — 18 сентября. Итоги по аукциону подведут 25 сентября.

Ранее стало известно, что в отделении «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» пресекли вывод 14 млн рублей и отдали под суд бывшего ревизора. Ее обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

