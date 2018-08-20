В казанском филиале Сбербанка пресекли вывод 14 млн рублей и отдали под суд ревизора

Фото: Реальное время

Бывшего ревизора отделения «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Алису Хусаинову отправили на скамью подсудимых. Ее обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в октябре 2017 года Хусаинова, приехав с проверкой в один из казанских филиалов, получила доступ к чужому компьютеру и паролю, вошла под ним в систему и провела операцию по зачислению на счет физлица 13 млн 800 тыс. рублей. В действительности эти деньги в кассу не вносились, и обнаружив это, сотрудники банка аннулировали операцию.

Вину Хусаинова не признала. На последнем заседании Советского райсуда Казани сотрудники Сбербанка раскрыли содержание служебных переговоров и видеозаписей, а после заседания рассказали, что Хусаинова — дочка бывшего заместителя управляющего «Банка Татарстан».

Подробности — в репортаже «Реального времени».