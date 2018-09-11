Эксперты назвали Porsche 911 лучшим автомобилем года

Эксперты исследовательской компании JD Power назвали Porsche 911 лучшим автомобилем по итогам 2018 года.



Исследование затронуло более 600 моделей машин, при этом в рейтинг вошли 13 автомобилей, передает РИА «Новости». Лучшим признали Porsche 911 с 94 баллами из 100. Вторым стал Genesis G90 (93 балла), на третьей строчке- Mercedes-Benz S-Class (92 балла).

В рейтинг вошли еще три модели Porsche (Macan, 718 и Cayenne), две модели Lincoln (Continental и Navigator) и два Lexus (RX и GS). Кроме них в список вошли BMW 7 Series, Cadillac Escalade и Genesis G80.

Отмечается, что эксперты учитывали качество, надежность, дизайн, динамические характеристики авто и мнение владельцев.

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