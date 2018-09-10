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Суд в Австрии подтвердил права России на «Столичную» и «Московскую» водку

21:56, 10.09.2018
Суд в Австрии подтвердил права России на «Столичную» и «Московскую» водку
Фото: pixabay.com

Апелляционный суд в Австрии подтвердил права России в лице «Союзплодоимпорта» на товарные знаки «Столичная» и «Московская» на территории Австрии.

Оспаривавшая право на бренды Spirits International B.V обязана возместить ущерб, нанесенный российскому предприятию из-за незаконного использования товарных знаков, говорится в сообщении компании. Сумма ущерба не уточняется.

Отмечается, что в январе этого года апелляционный суд Нидерландов подтвердил право «Союзплодоимпорта» на бренды «Столичная» и «Московская», лишив этого права люксембургскую Spirits International B.V. Но решение распространялось только на страны Бенилюкса. Решение австрийского суда является обязательным для судов остальных стран ЕС.

Напомним, в августе минимальная цена на водку любой крепости поднялась до 205 рублей. БизнесРозничная торговля
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