Суд в Австрии подтвердил права России на «Столичную» и «Московскую» водку

Апелляционный суд в Австрии подтвердил права России в лице «Союзплодоимпорта» на товарные знаки «Столичная» и «Московская» на территории Австрии.



Оспаривавшая право на бренды Spirits International B.V обязана возместить ущерб, нанесенный российскому предприятию из-за незаконного использования товарных знаков, говорится в сообщении компании. Сумма ущерба не уточняется.

Отмечается, что в январе этого года апелляционный суд Нидерландов подтвердил право «Союзплодоимпорта» на бренды «Столичная» и «Московская», лишив этого права люксембургскую Spirits International B.V. Но решение распространялось только на страны Бенилюкса. Решение австрийского суда является обязательным для судов остальных стран ЕС.