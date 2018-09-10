МВД опубликовало видео с места обнаружения 120 кг наркотиков в Казани

МВД России опубликовало оперативное видео по обнаружению крупной партии наркотиков в Казани.



«В ходе осмотра автомашины обнаружено несколько тайников, оборудованных в разных частях и механизмах, в которых находились различные наркотические средства и психотропные вещества, а именно: гашиш, мефедрон, кокаин, LCD, амфетамин. Общий вес изъятого составил свыше 116 килограммов», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что запрещенные вещества предназначались для распространения в Казани, Набережных Челнах и Уфе.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС Управления МВД России по Казани остановили иномарку, где обнаружили более 120 кг наркотиков. Подробно в материале «Реального времени».