МВД опубликовало видео с места обнаружения 120 кг наркотиков в Казани
МВД России опубликовало оперативное видео по обнаружению крупной партии наркотиков в Казани.
«В ходе осмотра автомашины обнаружено несколько тайников, оборудованных в разных частях и механизмах, в которых находились различные наркотические средства и психотропные вещества, а именно: гашиш, мефедрон, кокаин, LCD, амфетамин. Общий вес изъятого составил свыше 116 килограммов», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
#ИринаВолк: В Казани #полицейские изъяли свыше 116 килограммов наркотиков https://t.co/4FSErXIE1C#МВДРоссии #комментарий #полиция #ДПС #задержание #наркотики #Казань #РеспубликаТатарстан pic.twitter.com/kEvjf5Vqmd
— Сайт МВД России (@mvd_official) 10 сентября 2018 г.
Отмечается, что запрещенные вещества предназначались для распространения в Казани, Набережных Челнах и Уфе.
Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС Управления МВД России по Казани остановили иномарку, где обнаружили более 120 кг наркотиков. Подробно в материале «Реального времени».Происшествия Татарстан
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