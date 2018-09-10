В Крыму сообщили, что справятся с отсутствием подачи воды со стороны Киева

Крым справится с отсутствием подачи воды со стороны Киева. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ответ на слова «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Бориса Бабина о том, что Украина не допустит возобновления поставок воды на полуостров.



«Украинская сторона уже столько наговорила. Такое впечатление, что, к сожалению, в руководстве Украины просто неадекватные люди находятся. На сегодняшний день Крым обеспечивает себя водой в достаточной мере. Украина, перекрыв Северо-Крымский канал, вредит своему региону, который частично затоплен», — цитирует его RT.

Ранее Украина приостановила доступ транспорта из Крыма в двух из трех пунктов пропуска.