Стоимость продажи промплощадки Казанского хлебозавода №7 снизили до 60 млн рублей

«Российский аукционный дом» (РАД) снизил стоимость продажи промплощадки Казанского хлебозавода №7 с 75 до 60 млн рублей. Это следует из объявления, опубликованного на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

Комплекс зданий общей площадью 5 825,3 кв. м с земельным участком 11 650 кв. м расположен в поселке Дербышки на улице Липатова, 1. Всего в список входят 9 строений нежилых зданий. Среди них главный корпус, склады, магазин «Горячий хлеб», гаражи, проходной пункт и газораспределительный пункт, говорится в сообщении продавца.

Ранее «Реальное время» писало, что «Ак Барс Холдинг» передал РАД для торгов одну промплощадку хлебозавода №7 в Дербышках, хотя они претендовали на три объекта. Стартовая цена РАД составила 75 млн рублей против 90 млн, названных АБХ.