Минкульт может ограничить прокат кино в России

Министерство культуры РФ разработало законопроект, согласно которому количество сеансов каждого фильма будет ограничено до 35% от общего числа показов всех картин в день.

По словам советника главы ведомства по вопросам кинематографии Павел Степанов, речь идет не только о зарубежных, но и о российских лентах, пишет РБК.

«Исключение может быть сделано для некоторых российских фильмов», — пояснил он, уточнив, что 35% — это стандартная антимонопольная норма по законодательству о конкуренции, действующая на других рынках.

Ранее Минкульт опроверг информацию об отказе в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму «Похищенные сокровища Европы».