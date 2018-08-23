В Казани утвердили площадки для проведения сельхозярмарок

В Казани утвердили девять площадок для проведения ежедневных сельскохозяйственных ярмарок. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Так, в Приволжском районе ярмарки разместятся по адресам: пр. Победы, 50а и ул. Ю. Фучика, 72, в Кировском — ул. Батыршина, 20. В Советском районе продукцию можно будет купить по адресам: ул. Липатова, 7, ул. Закиева, 12 и на пересечении ул. Ю. Фучика и ул. Ломжинской.

В Авиастроительном районе ярмарка будут работать на пересечении ул. Беломорской и ул. Гудованцева, в Ново-Савиновском районе — ул. Академика Лаврентьева, 10.

Напомним, что в сезоне 2017/2018 ярмарки функционировали на 16 площадках.