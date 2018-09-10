Пустоты под стартовым столом на «Восточном» образовались из-за некачественного бетона

Под стартовым столом на космодроме «Восточный» образовались пустоты. Причиной стал некачественно залитый прежним подрядчиком бетон.

«Специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» выявили наличие некачественного бетона под обшивкой стартового стола на космодроме «Восточный», однако этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации «Роскосмос» до 5 октября текущего года», — цитирует пресс-службу Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось о начале строительства инфраструктуры второй очереди на космодроме «Восточный». Однако подписание договора с ПСО «Казань», которое выступает подрядчиком, откладывается еще на неделю.