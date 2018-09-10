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Павел Могилевец: «Жду от Ростова большой посещаемости, как на матчах Лиги чемпионов»

11:56, 10.09.2018
Павел Могилевец: «Жду от Ростова большой посещаемости, как на матчах Лиги чемпионов»
Фото: rfs.ru

Полузащитник «Рубина» и сборной России по футболу Павел Могилевец поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против команды Чехии.

— Как всегда, жду от матча в Ростове большой посещаемости, как на матчах Лиги чемпионов. Это футбольный город — я уверен, болельщики придут. А мы постараемся оправдать их ожидания, показать свою лучшую игру с высокой самоотдачей.

— Некоторые ваши партнеры по сборной признавались, что не совсем понимают, что такое Лига наций, и воспринимали матч с турками как обычную контрольную игру. У вас было ощущение, что эта встреча имеет значение в борьбе за попадание на чемпионат Европы?

— С первого дня сборов тренерский штаб начал настраивать нас на этот матч как на официальный. Поэтому мы готовились к игре максимально серьезно. И точно не воспринимали ее как контрольную. Может, до сбора у кого-то и были другие ощущения, но еще в ходе тренировок все уже четко понимали важность матча с Турцией со спортивной точки зрения, — сказал «Известиям» Могилевец.

Напомним, в первом матче Лиги наций сборная России обыграла команду Турции со счетом 2:1.

СпортФутбол Татарстан
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