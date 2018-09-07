Сборная России по футболу обыграла Турцию в первом матче Лиги наций

Сборная России по футболу обыграла команду Турции в первом матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча 1-го тура лиги B проходила на стадионе «Шенол Гюнеш» в Турции и завершилась со счетом 2:1. Первыми вперед вышли россияне. На 13-й минуте с передачи Далера Кузяева отличился Денис Черышев. Однако на 41-й минуте турецкий защитник Сердар Азиз восстановил равенство. На 49-й минуте Артем Дзюба забил второй гол сборной России, который в итоге обеспечил команде победу в матче.

Напомним, что 10 сентября сборной России предстоит сыграть товарищеский матч в Ростове-на-Дону с командой Чехии. В следующем матче в Лиге наций россияне встретятся со сборной Швеции на своем поле 11 ноября.