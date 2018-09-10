Дэвид Немировски: «Все верили, что есть шанс вытащить игру»

Накануне нижегородское «Торпедо» одержало четвертую подряд победу в 11-м сезоне Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» из Астаны уступил «автозаводцам» в овертайме — 5:6, хотя вел в счете несколько раз по ходу поединка.



Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал этот результат:



— Игра пошла не так, как мы хотели. Хоккеисты «Барыса» наказывали нас за грубые ошибки. Опять команда показала характер, билась до конца. Все верили, что есть шанс вытащить игру, и вытащили. Ребята молодцы, что не сдавались, бились до последних минут, до последних секунд, — сказал наставник клуба из Нижнего Новгорода.