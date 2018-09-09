Нижегородское «Торпедо» впервые в своей истории стартовало с четырех побед в КХЛ

В очередном матче чемпионата КХЛ по хоккею нижегородское «Торпедо» у себя дома в овертайме одолело казахстанский «Барыс» (6:5 от).

Хозяева площадки по ходу встречи проигрывали со счетом 0:3, но смогли отыграться и перевести игру в овертайм, где в итоге забили победный гол. Точный бросок на счету нападающего нижегородцев Эндрю Кэйлофа, который в этом матче оформил дубль.

Это уже четвертая победа подопечных Дэвида Немировски на старте сезона, до этого были повержены питерский СКА, минское «Динамо» и подмосковный «Витязь». Такого в истории выступлений «Торпедо» в КХЛ еще не было.

Следующий матч нижегородский клуб проведет на выезде против уфимского «Салавата Юлаева».