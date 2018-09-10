В Перми продается бар Bulldog за 2,4 млн рублей

Фото: Google Maps

В Перми на продажу выставлен бар Bulldog, расположенный по адресу: улица Ленина, 44. Объявление размещено на портале для предпринимателей Beboss.

Готовый бизнес включает в себя команду работников, также, по словам продавца, налажены контакты с поставщиками. Общая площадь помещения составляет 145 кв. метров.

Стоимость бара Bulldog — 2,4 млн рублей. Стоит отметить, что в сентябре заведению исполняется три года.

Напомним, здание «Горного хрусталя» в Перми подешевело на 124 млн рублей.