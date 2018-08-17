Здание «Горного хрусталя» в Перми подешевело на 124 млн рублей
Здание «Горного хрусталя» подешевело на 124 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.
Недвижимость продается в рамках реализации имущества компании-банкрота ООО «Виват-трейд». Первоначальная цена актива равнялась 322 млн рублей. На данный момент стоимость «Горного хрусталя» составляет 198 млн рублей.
Согласно объявлению, объект включает в себя ресторан и торговый центр. Их площадь — 10 994 кв. м. В лот входит также земельный участок площадью 8 995 кв. м. Продается «Горный хрусталь» через аукцион на электронной площадке. Покупка регистрируется официально договором от представителя государства.
Напомним, ранее в Перми суд приостановил деятельность торгового центра «Гипермаркет Виват».Недвижимость
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