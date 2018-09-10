Уфимская «Агидель» с победы над конкурентом начала новый сезон
Хоккеистки уфимской «Агидели» начали новый сезон ЖХЛ с победы. На льду уфимского Дворца спорта «агиделевки» одолели подмосковный клуб «Торнадо» — 3:2.
Перед началом встречи главному тренеру уфимок Денису Афиногенову вручили награду «Лучший тренер» по итогам чемпионата Женской хоккейной лиги сезона 2017/18.
Счет в матче открыли гости. В составе уфимской команды отличилась Николь Чупкова и оформившая дубль новичок Полина Лучникова.
10 и 12 сентября уфимки проведут еще две домашние матчи с «Торнадо». Начало этих поединков — в 19 и 13 часов соответственно
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