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Уфимская «Агидель» с победы над конкурентом начала новый сезон

08:48, 10.09.2018
Уфимская «Агидель» с победы над конкурентом начала новый сезон
Фото: hcsalavat.ru

Хоккеистки уфимской «Агидели» начали новый сезон ЖХЛ с победы. На льду уфимского Дворца спорта «агиделевки» одолели подмосковный клуб «Торнадо» — 3:2.

Перед началом встречи главному тренеру уфимок Денису Афиногенову вручили награду «Лучший тренер» по итогам чемпионата Женской хоккейной лиги сезона 2017/18.

Счет в матче открыли гости. В составе уфимской команды отличилась Николь Чупкова и оформившая дубль новичок Полина Лучникова.

10 и 12 сентября уфимки проведут еще две домашние матчи с «Торнадо». Начало этих поединков — в 19 и 13 часов соответственно

СпортХоккей Башкортостан
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