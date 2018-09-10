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Экономика

На ремонт загородных детских лагерей в Казани в 2018 году выделили 30 млн рублей

08:57, 10.09.2018
На ремонт загородных детских лагерей в Казани в 2018 году выделили 30 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани на ремонт загородных лагерей в 2018 году выделили 30 млн рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее.

На эти деньги ввели в эксплуатацию один корпус в лагере им. Гагарина и два летних домика в «Заречье». Кроме того, была завершена первая очередь реконструкции лагеря «Молодежный». В 2019 году планируется отремонтировать оставшиеся два корпуса, благоустроить территорию и построить спортивные площадки.

При этом, 5,8 млн рублей было потрачено на обеспечение безопасности лагерей, в том числе в четырех из них привели в порядок пожарную сигнализацию, установили видеонаблюдение. Еще на восьми объектах камеры будут установлены до конца октября, сообщили на деловом понедельнике.

Ранее сообщалось, что в этом году на ремонт детских лагерей во всей республике потратят 112 млн рублей.

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