Пермский экс-депутат, избивший Dj Smash, написал заявление в прокуратуру

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение Dj Smash, написал заявление в региональную прокуратуру. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

По его словам, Dj Smash и репер Тимати могут повлиять на решение суда при рассмотрении апелляции по уголовному делу об избиении музыканта. Экс-депутат в своем заявлении попросил провести прокурорскую проверку по фактам обращения к нему неизвестных людей, представляющихся сотрудниками ФСБ и предлагающих ему перенести разбирательства с артистом в гражданскую плоскость за взятку в 2 млн рублей.

Кроме того, Телепнев попросил предотвратить возможное воздействие коррупционного характера на судей со стороны Dj Smash и Тимати.

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Приговор законную силу не вступил. Ранее Телепнев подал в суд на Тимати.