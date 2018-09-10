«Аэрофлот» закажет еще 100 российских самолетов SSJ100 — СМИ

«Аэрофлот» закажет у компании «Гражданские самолеты Сухого» (входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация») еще 100 самолетов SSJ100. Предполагается, что соглашение будет подписано сегодня, 10 сентября.

Одной из причин закупки не самых популярных у «Аэрофлота» самолетов стала новая стратегия компании, которая подразумевает создание региональных хабов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин согласился с инициативой Министерства промышленности и торговли РФ о выделении 85 млрд рублей на разработку новой версии SSJ100.