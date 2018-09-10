Директор казанской школы «СОлНЦе» подал иск в ВС РФ из-за государственных языков в ФГОСах
Директор казанской школы-интерната для интеллектуально-увлеченных детей «СОлНЦе» Павел Шмаков подал иск к Минобрнауки РФ. Он потребовал признать недействительными положения ФГОСов об изучении государственных языков республик.
В иске указывается, что в Татарстане ими являются «равноправные татарский и русский языки». Республиканское законодательство предусматривает их обязательное изучение в школах в равных объемах.
При этом во ФГОСах к обязательным относят лишь русский язык и литературу, а также родной язык и родную литературу. Отсутствие «указания на государственные языки республик РФ как на обязательные предметные области и учебные предметы» нарушает, по его мнению, законодательство России.
Дело будет рассматриваться 9 октября, передает «Коммерсантъ-Казань».
Ранее Шмаков заявил, что вариативность в изучении национальных языков — это «шаг навстречу, но это некрасиво».ОбществоОбразование Татарстан
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