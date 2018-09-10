Apple случайно выложила в Сеть информацию о новых iPhone

Американская корпорация Apple случайно опубликовала на своем официальном сайте информацию о iPhone 9, презентация которого пройдет 12 сентября.

Смартфон будет доступен, как минимум, в пяти цветовых вариантах, среди которых Spicy Оrange и Cobalt Blue. Кроме того он будет поддерживать быструю 18-ваттную зарядку.

Также, на сайте будет раздел, в котором желающие могут сравнить iPhone 9, iPhone X, iPhone XS и iPhone XS Plus, пишет ixbt.com.

Стоит отметить, что сведения о iPhone 9 были удалены Apple в считанные минуты после публикации.

Ранее СМИ раскрыли стоимость новых моделей iPhone. Apple, напомним, проведет презентацию своих новых продуктов 12 сентября.