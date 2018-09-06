СМИ раскрыли стоимость новых моделей iPhone

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Немецкий портал Macerkorf назвал стоимость новых моделей iPhone, которые презентуют 12 сентября.

По данным издания, цена iPhone 9 составит 799 евро, iPhone XS — 909 евро, iPhone XS Plus — 1 149 евро. Цены представлены на базовые модели с объемом памяти в 64 ГБ. За смартфоны с 256 ГБ памяти придется доплатить 170 евро.

Отмечается, что стоимость уже выпущенных iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X сравняется с новинками — за них попросят 799 евро, 909 евро, 1 149 евро соответственно.

Ранее в Сети появились фотографии новых iPhone и Apple Watch. Apple, напомним, проведет презентацию своих новых продуктов 12 сентября.