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Официальная презентация новых iPhone пройдет 12 сентября — СМИ

20:55, 30.08.2018
Официальная презентация новых iPhone пройдет 12 сентября — СМИ
Фото: pxhere.com

Американская компания Apple проведет презентацию своих новых продуктов 12 сентября. Мероприятие начнется в 20.00 по мск и пройдет в американском театре имени Стива Джобса.

Как сообщает CNBC, на презентации покажут три новых модели iPhone, обновленный Mac Mini, а также новые часы Apple Watch.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить три новые модели IPhone.

ТехнологииIT
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