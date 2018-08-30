Официальная презентация новых iPhone пройдет 12 сентября — СМИ
Американская компания Apple проведет презентацию своих новых продуктов 12 сентября. Мероприятие начнется в 20.00 по мск и пройдет в американском театре имени Стива Джобса.
Как сообщает CNBC, на презентации покажут три новых модели iPhone, обновленный Mac Mini, а также новые часы Apple Watch.
Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить три новые модели IPhone.ТехнологииIT
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