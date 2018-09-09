Никитин лидирует со значительным отрывом на выборах губернатора Нижегородской области
Лидером гонки за кресло губернатора Нижегородской области является врио главы региона Глеб Никитин. По предварительным данным областного избиркома за Никитина проголосовали 70,97% избирателей.
Следующий за ним Владислав Егоров пока может похвастаться только показателем в 15,47%, следует из предварительных итогов от Облизбиркома.
Александр Курдюмов набрал 5,83%, Владислав Егоров — 3,71%, Александр Быков — 2,86%.ОбществоВласть
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