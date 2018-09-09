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Никитин лидирует со значительным отрывом на выборах губернатора Нижегородской области

23:03, 09.09.2018

Лидером гонки за кресло губернатора Нижегородской области является врио главы региона Глеб Никитин. По предварительным данным областного избиркома за Никитина проголосовали 70,97% избирателей.

Следующий за ним Владислав Егоров пока может похвастаться только показателем в 15,47%, следует из предварительных итогов от Облизбиркома.

Александр Курдюмов набрал 5,83%, Владислав Егоров — 3,71%, Александр Быков — 2,86%.

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