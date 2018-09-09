В Самарской области на губернаторских выборах лидирует Азаров
В Самарской области на выборах губернатора уверенно лидирует назначенный президентом РФ Владимиром Путиным врио главы региона Дмитрий Азаров. По данным экзитполов, он набирает 75%.
На довыборах в Госдуму от 158-го округа региона уверенно лидирует Александр Хинштейн, передает портал «Волга ньюс».
«Единая Россия» получила уверенное большинство голосов на выборах в гордумы Тольятти и Сызрани.ОбществоВласть
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