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В Самарской области на губернаторских выборах лидирует Азаров

21:08, 09.09.2018
В Самарской области на губернаторских выборах лидирует Азаров
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Самарской области на выборах губернатора уверенно лидирует назначенный президентом РФ Владимиром Путиным врио главы региона Дмитрий Азаров. По данным экзитполов, он набирает 75%.

На довыборах в Госдуму от 158-го округа региона уверенно лидирует Александр Хинштейн, передает портал «Волга ньюс».

«Единая Россия» получила уверенное большинство голосов на выборах в гордумы Тольятти и Сызрани.

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