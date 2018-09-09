Новости общества

22:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

У Путина получилось проголосовать на выборах мэра Москвы только с третьего раза

20:55, 09.09.2018
У Путина получилось проголосовать на выборах мэра Москвы только с третьего раза
Фото: kremlin.ru

Kомплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не сразу принял бюллетень у президента РФ Владимира Путина при голосовании на выборах мэра Москвы, так как глава государства вкладывал его не той стороной.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула, что у Путина получилось проголосовать только с третьего раза.

«Оказалось, что президент не той стороной положил бюллетень, он положил его в открытую, а у нас КОИБы заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования», — цитирует ее ТАСС.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты