У Путина получилось проголосовать на выборах мэра Москвы только с третьего раза

Kомплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не сразу принял бюллетень у президента РФ Владимира Путина при голосовании на выборах мэра Москвы, так как глава государства вкладывал его не той стороной.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула, что у Путина получилось проголосовать только с третьего раза.

«Оказалось, что президент не той стороной положил бюллетень, он положил его в открытую, а у нас КОИБы заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования», — цитирует ее ТАСС.