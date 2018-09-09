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Наблюдатели из Татарстана сообщили о нарушениях на выборах в Ульяновской области

20:28, 09.09.2018

Наблюдатели из Татарстана заметили возможные нарушения на выборах в Ульяновской области. На записанных ими видео показаны действия, похожие на забрасывание в избирательные урны нескольких бюллетеней.

«Наблюдатели из Татарстана зафиксировали вбросы на выборах в Ульяновской области», — написал в соцсети «ВКонтакте» зампред татарстанского рескома КПРФ.

Он приложил запись одного из наблюдателей. Тот утверждает, что на его участке женщина забросила в урну сразу семь бюллетеней.

ОбществоВласть Татарстан
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