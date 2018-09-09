Явка на выборы в Госсобрание Башкирии составила около 47 процентов

В Башкирии завершилось голосование на выборах в Госсобрание — Курултай республики. По предварительным данным, явка составила 47,11% избирателей.

«Явка избирателей по предварительным данным в районах республики составила 59,81%, в городах — 38,77%, в столице Башкирии — 27,55%», — приводит «Башинформ» слова секретаря Центризбиркома РБ Марины Долматовой.

Она отметила сокращение явки по сравнению с прошлыми выборами в региональный парламент. Тогда проголосовали около 53% избирателей.

Напомним, что сегодня в Башкирии выбирали 110 депутатов законодательного собрания. Половина из них избиралась по одномандатным округам, другая половина — по спискам политических партий.