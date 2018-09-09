Явка на выборах в гордуму Ижевска на 18:00 составила 7%

Явка на дополнительных выборах в госсовет Удмуртии на 18.00 по местному времени составила 18,48%. Такие данные приводит Центризбирком республики.

При этом в 12-ом Молодежном округе Ижевска проголосовало только 8,21% избирателей, в 28-ом Сарапульском районном — 28,3%.

На дополнительных выборах в гордуму Ижевска по пяти одномандатным округам явка составила 6,95%. Самая высокая она в 10-м Колтоминском -11,48%, в двух округах проголосовало меньше 5% — в 1-ом Буммашевском — 4,11%, во 2-ом Январском — 4,38%.

Дополнительные выборы проходят также в представительные органы власти Воткинска, Можги и ряда районов Удмуртии.