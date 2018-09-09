Россиянин погиб в Грузии в ДТП с грузовиком

Россиянин погиб в Грузии в результате ДТП с участием грузовика. Авария произошла днем вблизи села Пасанаури Душенского муниципалитета (90 км от Тбилиси).

«Грузовик марки MAN, за рулем которого находился гражданин Армении Гор Хачатрян, столкнулся с автомобилем Samara. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, гражданин РФ Степан Киракосян (1963 года рождения) скончался», – приводит сообщение пресс-службы армянского МЧС«РИА Новости».

Напомним, накануне в Татарстане при столкновении КАМАЗа и легковушки два человека погибли и два пострадали.