В Татарстане приступили к уборке картофеля

Девять районов Татарстана приступили к уборке урожая картофеля. Среди них Арский, Балтасинский, Высокогорский, Елабужский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Нижнекамский, Тукаевский районы.



Уборочная площадь картофеля в этом году составляет около 6 тыс. га, говорится в сообщении Минсельхозпрода РТ. На 7 сентября картофель убран на площади 281 га, что составляет пять процентов от прогноза. На сегодняшний день собрано 9,1 тыс. т корнеплодов.

В среднем по Татарстану урожайность картофеля составляет 323 центнера с гектара. Самая большая урожайность наблюдается в Высокогорском, Арском, Балтасинском, Елабужском и Мензелинском районах.