IBU оставил в силе ограничение прав Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение не восстанавливать статус российского отделения союза.

На проходившем в Хорватии конгрессе IBU оставил в силе решение об ограничении прав Союза биатлонистов России. Таким образом, российские чиновники вновь не смогут голосовать и выдвигать своих кандидатов на руководящие посты организации.

Россия также не сможет претендовать на проведение международных соревнований по биатлону. При этом ограничения не распространяются на спортсменов, они продолжат представлять страну и выступать под российским флагом.

Напомним, ранее стало известно, что биатлониста из России Александра Чернышова обвиняют в применении допинга ЭПО в количестве 0 грамм.