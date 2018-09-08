В Apple анонсировали рост цен на устройства в случае новых пошлин против Китая

Американская компания Apple предупредила о возможном подорожании продукции в случае введения новых пошлин на товары из Китая.



«Наша обеспокоенность по поводу этих пошлин заключается в том, что они больше ударят по США и что это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности в США и к высоким ценам для американских покупателей», — приводят «Ведомости» выдержки из письма компании к торговому представительству США.

Отмечается, что новые пошлины приведут к росту цен на «умные часы» Apple Watch, беспроводные наушники Air Pods, настольный компьютер Mac mini, стилус Apple pencil для iPad, а также на различные зарядные устройства и адаптеры.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары на $267 млрд.