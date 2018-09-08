По Крымскому мосту восстановили движение после инцидента с краном

На Крымском мосту возобновили движение транспорта, действовавшие в направлении Керчи из-за столкновения плавучего крана с опорой транспортного перехода.



«Повреждения элементов обустройства дороги не влияют на безопасность движения по трассе: деформационные швы не повреждены, изменений по геометрии нет, дорожное полотно не пострадало, барьерное ограждение деформировано на участке 10 метров, но разрывов нет», — передает «Интерфакс» со ссылкой на Упрдор «Тамань».

Отмечается, что движение возобновлено в обычно режиме. Восстановлением поврежденных элементов займутся после улучшения погоды в Керченском проливе. Сейчас там шторм.

Напомним, кран сорвало с якоря и экипаж не смог взять судно под контроль. Оно повредило одну мачту освещения и несколько метров барьерного ограждения моста.