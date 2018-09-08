Движение по Крымскому мосту временно ограничили — в него врезался плавучий кран

Движение на одном из участков Крымского моста временно ограничено. Связано это с ремонтными работами из-за врезавшегося в мост плавучего крана.

Отмечается, что кран сорвало с якоря и экипаж не смог взять судно под контроль. Оно повредило одну мачту освещения, также погнуты несколько метров барьерного ограждения моста. Кран уже оттащили от места происшествия.

«Работа по ликвидации последствий инцидента на море была осложнена штормовыми условиями. Однако примерно в 8:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения. Сейчас плавкран находится на безопасном расстоянии от моста», — цитирует пресс-службу ФКУ Упрдор «Тамань» «Интерфакс».

Напомним, Крымский мост открыли 15 мая. В июне рекорд интенсивности первого дня движения автомобилей был побит — по мосту проехались более 25 тыс. машин за сутки.