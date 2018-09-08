В Сети появилось видео погони саратовских полицейских за водителем самодельного мотоцикла

На YouTube появилась видеозапись погони полицейских из Саратова за мужчиной, управлявшим самодельным мотоциклом. Опубликован также ролик с допросом нарушителя, которого удалось поймать только через пять дней.

Видео выложил портал ЧП-Саратов.

Напомним, ночью 1 сентября в Ленинском районе Саратова на Московском шоссе дорожные инспекторы заметили мотоциклиста, который нарушал правила дорожного движения. Они потребовали от него остановки, но тот проигнорировал их и поехал дальше в сторону Елшанки. Завязалась погоня. Полицейские догнали нарушителя, однако он смог скрыться от них, бросив мотоцикл. Разыскать подозреваемого удалось только 6 сентября.

Выяснилось, что подозреваемый сам собрал мотоцикл, а значит не имел на него никаких документов. Кроме того, он был лишен водительского удостоверения за пьяную езду.

По факту происшествия проводится проверка.