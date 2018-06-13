На Крымском мосту установили новый рекорд интенсивности движения
На Крымском мосту установлен рекорд интенсивности движения автомобилей.
«В минувшие выходные достигнут новый рекорд интенсивности движения по мосту. В воскресенье, 10 июня, трафик превысил 25 тысяч автомобилей в обе стороны», — цитирует сообщение Упрдор «Тамань» Росавтодора «РИА Новости».
Напомним, Путин открыл автодорожную часть Крымского моста 15 мая. Путь по мосту занял 16 минут. В день открытия движения 16 мая наблюдалась высокая интенсивность движения (почти 21 тыс. машин) и в выходные 19—20 мая (20 тыс. и 23 тыс. соответственно).ОбществоИнфраструктура
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