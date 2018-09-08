В Оренбурге прокуратура назвала среди проблемных застройщиков Муниципальный имущественный фонд

Прокурор Оренбурга Андрей Жугин назвал ряд застройщиков, которых можно считать проблемными из-за срыва сроков по объектам и долгов.

МУП «Муниципальный имущественный фонд» попало в список проблемных девелоперов. От застройщика не поступило заявления о продлении срока строительства дома № 47 на улице Краснознаменной, завершения также не наблюдается, передает ria56.ru.

Надзорное ведомство особо контролирует ООО «Стройсити 56». Компания почти сдала дом № 2 по проспекту Братьев Коростылевых, однако долги застройщика составляют около 34 млн рублей.

В список должников по арендной плате попали три застройщика. Это компании «Промстрой2005», «Стройсити56», «Современные технологии» и «Фокус». Суммарно долг девелоперов за пользование землей составляет около 98 миллионов рублей.

Уголовное дело могут возбудить по застройщику микрорайона «Ростошинские пруды».

Для строительства домов привлекались дньги физлиц, при этом долевые договоры не регистрировались. Дома до сих пор не сданы.