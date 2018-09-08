Рэпер Tekashi 6ix9ine не прилетел на свой концерт в Москве

Концерт американского рэпера Tekashi 6ix9ine в Москве накануне, 7 сентября, пришлось отменить, так как исполнитель не приехал. Организаторы причины такого поведения певца не знают.

«Самолет с ним должен был сесть сегодня в 17:20. Подробности пока не ясны. Вроде бы как и его менеджмент не до конца понимает, что происходит, так как отменяется не только Москва, а с большой вероятностью вся часть тура», — рассказали промоутеры порталу The Flow.

Рэпер не появился и на концерте в Стокгольме днем ранее.