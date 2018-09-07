В России началось давление на сторонников Навального перед протестами, запланированными на день голосования

В России задержали нескольких координаторов региональных штабов оппозиционера Алексея Навального. Давление на сторонников политика проходит перед акцией протеста, запланированной на Единый день голосования, 9 сентября.

В Казани полиция задержала руководителя татарстанского штаба Навального Эльвиру Дмитриеву. Перед этим полиция вручила Дмитриевой повестку в прокуратуру, где ее предупредили о недопустимости нарушения законодательства о митингах, передает «Idel.Реалии».

В Нижнем Новгороде координатор штаба оппозиционера Дмитрий Силивончик получил 10 суток ареста за организацию несогласованной акции, сообщает «Интерфакс».

В Омске главу штаба оштрафовали на 20 тысяч рублей. В Белгороде задержали. В Санкт-Петербурге власти отозвали выданное ранее разрешение на проведение акции протеста из-за прорвавшейся трубы. В Екатеринбурге штаб Навального отозвал заявку на проведение акции. Сторонники Навального утверждают, что на заявителя оказали давление сотрудники ФСБ.