На базе отдыха «Казаньоргсинтеза» стартовала XXIV Спартакиада Татрескома Росхимпрофсоюза

Фото: пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез"

На территории детской базы отдыха «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез» стартовала XXIV Спартакиада Татарстанской республиканской организации профсоюза работников химических отраслей промышленности. Спартакиада приурочена сразу к двум юбилеям — 60-летию «Казаньоргсинтеза» и 100-летию Росхимпрофсоюза.



В этом году в соревнованиях принимают участие более 300 человек. Заявки подали 11 команд из Казани, Нижнекамска, Менделеевска. Своих представителей на спартакиаду направили ПАО «Казаньоргсинтез», прошлогодний победитель — ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Аммоний», ОАО «Казанский завод СК», АО «КВАРТ», АО «Нефтехимпроект», ООО «НПП «Тасма», АО ХК «Татнефтепродукт», АО «Татхимфармпрепараты», АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» и Приволжское управление Ростехнадзора.



7—8 сентября пройдут соревнования по легкоатлетическому кроссу, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, перетягиванию каната и шахматам.