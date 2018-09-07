«Лукойл» потратит более $1 млрд на обратный выкуп акций

«Лукойл» направит более $1 млрд на программу выкупа акций (buyback) до конца 2019 года.

Как рассказал первый вице-президент компании Александр Матыцын, выкуп акций начнется в сентябре, пишет ТАСС.

«Лукойл» объявил о запуске с 3 сентября 2018 года программы по выкупу на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд. Приобретением акций будет заниматься дочерняя структура «Лукойла» — Lukoil Securities Limited. Завершить программу выкупа акций планируется 30 декабря 2022 года.

Ранее обратный выкуп акций на 16,5 млрд рублей запустил «Магнит».