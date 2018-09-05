«Магнит» запустил обратный выкуп акций на 16,5 млрд рублей

Сегодня, 5 сентября, «Магнит» запустил программу обратного выкупа акций (buyback) на сумму до 16,5 млрд руб. Она завершится не позднее 28 декабря 2018 года.

Выкупать акции «Магнита» будет компания «Ренессанс Брокер». После перепродаст их дочерней компании ретейлера «Тандер» по цене, привязанной к средней цене акций на Московской бирже за период выкупа акций, говорится в сообщении компании.

Напомним, что в августе совет директоров «Магнита» утвердил программу buyback на сумму до 16,5 млрд рублей. Максимальная цена выкупа одной акции составит 4,93 тыс. рублей.