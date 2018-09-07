Казань может войти в список глобальных городов России к 2035 году

К 2035 году в России могут появиться пять городов глобального масштаба — Казань, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

По словам президента Центра стратегических разработок Павла Кадочникова, в России сейчас заметны два города — Москва и Санкт-Петербург, пишет «РИА Новости».

«Отсюда идея, что у нас по всей карте России должны быть глобальные города. Если мы посмотрим, что реально сделать в перспективе 2035 года примерно, я думаю, что пять городов глобальных — это вполне нормальная цифра», — сказал он, добавив, что появление таких городов обеспечит эффективное развитие экономики.

Ранее Минэкономразвития предложило разделить Россию на 14 макрорегионов. Это следует из проекта «Стратегии пространственного развития». Предполагается, что они будут не административно-территориальными единицами, а отражением «сложившихся социально-экономических связей». Эту инициативу не поддержали большинство полпредов президента РФ. Они написали российскому лидеру Владимиру Путину соответствующие письма.